MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü
GeriEkonomi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, 2019 yılı aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, 2018'in aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 4,1 gerileme kaydetti.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,9 azaldı. Sanayi üretimi ortalaması, 2019 yılında 2018'e kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 1,7, AB'de de yüzde 1,1 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,2 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile Portekiz ve yüzde 2,5 ile Yunanistan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Macaristan ve yüzde 3 ile Polonya'da ölçüldü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle