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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta düştü

#Euro Bölgesi#Sanayi Üretimi#Avrupa
Euro Bölgesinde sanayi üretimi ağustosta düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,6 geriledi. Sanayi üretimi, Ağustos 2020'ye göre ise yüzde 5,1 arttı.

AB'de sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,5 ile Danimarka'da, yüzde 2,9 ile Litvanya'da ve yüzde 2,1 ile Lüksemburg'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,3 ile Malta'da, yüzde 4,1 ile Almanya ve Estonya'da belirlendi.

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#Euro Bölgesi#Sanayi Üretimi#Avrupa

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