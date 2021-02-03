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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde Ocak ayında enflasyon yükseldi

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Euro Bölgesi'nde Ocak ayında enflasyon yükseldi
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Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.

Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.
Bunu, yüzde 1,4 ile hizmetler ve enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide enflasyon yüzde eksi 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 olarak tahmin edildi.

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