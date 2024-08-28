Euro Bölgesi'nde kredi faizleri yüksek

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Yüksek faiz oranlarının, Avro Bölgesi'nde hem şirketlerin hem de tüketicilerin borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuza ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda haziranda yüzde 0,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,6 artış kaydetti. Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,3 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 2,7'nin altında gerçekleşti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 2,2 artış kaydetmişti.

ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayı banka kredi verileri, yüksek faiz oranlarının hem şirketlerin ve hem de hanehalkının borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Söz konusu kredilerin hala tarihsel ortalamanın oldukça altında bir büyüme gösterdiğini aktaran Colijn, son dönemde toparlanmakta olan para arzının da (M3) temmuzda istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Colijn, kredi büyümesindeki düşüş eğiliminin sona ermiş olsa da şu anda pek bir toparlanma söz konusu olmadığını belirterek, "Bu nedenle 2022 ve 2023'teki tarihi faiz artışları serisinin en büyük etkisi geride kaldı ancak faiz oranları hala çok kısıtlayıcı bir seviyede olduğundan, bu noktada biraz daha düşük piyasa oranlarından kayda değer bir rahatlama yok." değerlendirmesinde bulundu.

Faizlerin bir miktar düşmesinin kredilerin bir miktar artmasına yardımcı olacağını ifade eden Colijn, "Ancak ECB'nin faiz indirimlerinin istikrarlı bir şekilde devam edeceği zaten fiyatlanmışken, ECB'nin ayağını parasal frenden yavaşça çekmesiyle borçlanmada önemli bir artış olması pek olası görünmemektedir." görüşünü paylaştı.