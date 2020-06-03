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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda arttı

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Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda arttı
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Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde martta yüzde 7,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 7,3'e çıktı. AB'de ise mart ayında yüzde 6,4 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 6,6'ya ulaştı.

AB'de işsiz sayısı nisanda 14 milyon 79 bin olurken, bunun 11 milyon 919 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. 25 yaş altı genç işsiz sayısı, nisanda AB'de 2 milyon 776 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 239 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,4 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.

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