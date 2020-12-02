Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.



Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 8,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekimde yüzde 8,4’e geriledi.

AB'de ise eylülde yüzde 7,6 seviyesinde olan işsizlik, ekimde de aynı seviyeyi korudu.



Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8,6 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ekimde 16 milyon 236 bin olurken, bunun 13 milyon 825 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.



25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 3 milyon 115 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 551 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,5 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 18 olarak ölçüldü.