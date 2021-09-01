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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

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Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında yüzde 7,6 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de haziran ayında yüzde 7,1 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, temmuzda yüzde 6,9’a indi.

Euro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 7,8 olan işsizlik, temmuzda yüzde 7,6’ya geriledi.

İşsizlik, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,4, AB'de de yüzde 7,6 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, temmuzda Yunanistan’da yüzde 14,6, İspanya'da yüzde 14,3, İtalya’da yüzde 9,3, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 14 milyon 613 bin olurken, bunun 12 milyon 334 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 854 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 339 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 16,5 oldu.

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