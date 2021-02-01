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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta sabit kaldı

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Euro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta sabit kaldı
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Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Aralık 2020'de yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

AB'de de kasımda yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, aralıkta sabit kaldı.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,2, İtalya'da yüzde 9, Fransa'da yüzde 8,9 ve Almanya'da yüzde 4,6 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 16 milyon olurken, bunun 13 milyon 671 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de 3 milyon 138 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 590 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,8 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 18,5 olarak ölçüldü.

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