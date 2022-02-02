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HABERLEREkonomi Haberleri

1998'den beri en düşük seviyede

#Avrupa İstatistik Ofisi#İşsizlik#Ekonomianasayfa
1998den beri en düşük seviyede

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Covid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7'ye inerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998 yılından beri en düşük seviyesine geriledi.

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Rekor düzeydeki düşük işsizliğin tedarik zincirindeki sıkışma nedeniyle yükselmiş olan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları daha da artırması bekleniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,4'e geriledi.

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Euro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 7,1 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 7'ye indi. İşsizlik oranı, 2020’nin aralık ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, aralıkta İspanya'da yüzde 13, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu. AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 612 bin olurken, bunun 11 milyon 481 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 748 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 222 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 14,9 olarak ölçüldü.

 

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#Avrupa İstatistik Ofisi#İşsizlik#Ekonomianasayfa

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