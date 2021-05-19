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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde martta yüzde 1.3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1.6'ya çıktı.

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Euro Bölgesi'nde de martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6 seviyesine ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın nisan ayında AB’de yüzde 0,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, İspanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

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