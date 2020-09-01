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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında!

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Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında!
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Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,2 oldu.

Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 7,8 ile enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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