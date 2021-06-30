MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
GeriEkonomi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde, bu ay yıllık enflasyon yüzde 1,9 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 1,9'a düştü.

Euro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,7 ile hizmetler ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,9, İspanya’da yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi