Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,2'ye düştü. AB'de ise ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,6 olarak ölçüldü.



AB üyesi ülkeler arasında şubatta en yüksek enflasyon yüzde 4,4 ile Macaristan, yüzde 4,1 ile Polonya ve yüzde 3,7 ile Çekya'da gerçekleşti.



Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,2 ile İtalya, yüzde 0,4 ile Yunanistan ve yüzde 0,5 ile Portekiz'de belirlendi.



Enflasyon oranı, şubatta Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 0,9 oldu.



Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.