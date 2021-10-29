Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
G.Sarayı şoke eden detay Ayrılık sonrası Falcao...G.Saray'ı şoke eden detay! Ayrılık sonrası Falcao...#Galatasaray
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı...Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı...#Kar
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Akşenerin Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındıAkşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı#Siirt
Dünya yine Kuzey Koreyi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyeceklerDünya yine Kuzey Kore'yi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyecekler!#Kuzey Kore
Kılıçdaroğlunun sözlerine İYİ Partiden tepkiKılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti'den tepki#Müsavat Dervişoğlu
29 Ekim coşkusu Akın ettiler29 Ekim coşkusu! Akın ettiler#29 Ekim
Kütahyada bulundu Büyük heyecan...Kütahya'da bulundu! Büyük heyecan...#Kütahya
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
İğrenç olay Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık olduİğrenç olay! Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık oldu#Bursa
Şifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktırŞifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktır#Gigi Hadid Ve Zayn Malik Ayrıldı
Bülent Ersoydan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldımBülent Ersoy'dan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldım?#Bülent Ersoy
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

#Euro Bölgesi#Enflasyon#Zirve
Euro Bölgesinde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Haberin Devamı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,5, İtalya'da 3,1, Hollanda'da 3,8, Belçika'da 5,4, Litvanya'da 8,2 ve Estonya'da yüzde 7,4 olarak belirlendi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ YILDA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekiyor.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişilerBir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al
Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro Bölgesi#Enflasyon#Zirve

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu İşte savcının hedefindeki kişiler

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi