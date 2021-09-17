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Euro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

#Avrupa İstatistik Ofisi#Euro Bölgesi#Enflasyon
Euro Bölgesinde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de temmuzda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi. Euro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3'e ulaştı. Enflasyon, geçen yılın ağustos ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, ağustos ayında Polonya, Litvanya ve Estonya’da yüzde 5, Macaristan’da yüzde 4,9, Belçika’da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü. Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,5 ve Fransa'da yüzde 2,4 oldu. Böylece, Euro Bölgesi’nde enflasyon 2011 yılı kasım ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış sebep oldu.

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#Avrupa İstatistik Ofisi#Euro Bölgesi#Enflasyon