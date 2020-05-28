Euro Bölgesi'nde ekonomi güveni yükseldi

Euro Bölgesi'nde ekonomi güveni pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından kıta ekonomilerinin yeniden açılmasıyla rekor düşük seviyeden yükseldi.

Avrupa Komisyonu'nun göstergesindeki küçük yükseliş, geçen haftalarda gelen yavaş bir toparlanmanın başladığını işaret eden benzer raporlara benziyor. Ancak iş gücü kayıpları ve işletmelerde haftalarca süren kapanmalar büyük bir ihtimalle ekonomi üzerinde uzun süren bir etki bırakacak.

Ekonomiye duyulan güvenin Mayıs ayında toparlanmasında tamamen daha fazla üretim beklentileri etkili oldu. Üretim beklentileri geçen ay neredeyse yarıya inmişti. Ancak imalatçılar talep ile ilgili olarak daha kötümser. Hizmet sektörü güveni kötüleşerek özellikle otelleri restoranlar ve turizm sektörü üzerindeki baskıyı yansıtıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) icracı organı Çarşamba günü 750 milyar euroluk (825 milyar dolar) ortak tahvil ihracını içeren ve daha çok İtalya ve İspanya gibi pandemiden en fazla etkilenen euro üyelerini hedefleyen beklenmedik bir teşvik paketi açıkladı.

Ekonomiyi canlandırmak için atılan güçlü adımlarla birlikte ekonomi güveni, aşağı revize edilen 64.9'luk Nisan verisinden 67.5'e yükseldi. Hollanda, Almanya ve İspanya'da güven artarken, Fransa'da büyük ölçüde değişmedi. İtalya'da Nisan verisi olmaması nedeniyle Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisinin trendine ilişkin bir değerlendirme mevcut değil.

Euro Bölgesi'nde istihdam beklentileri göstergesi Mayıs'ta sıçrama yaptı ancak hala tarihi düşük seviyelerde bulunuyor. İş gücü kayıpları, özellikle pandemiden en fazla etkilenen ülkelerde artıyor. İşsizlik oranı, devletin sunduğu cömert destek programlarına rağmen Almanya'da bile artış kaydediyor.