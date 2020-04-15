Euro Bölgesinde 20 milyar euroluk "sermaye atılımı"

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Euro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı tedbirleri desteklediği belirtildi.



Açıklamada, “Ulusal makroihtiyati otoritelerin yeni tip koronavirüs salgınının finansal sektör üzerindeki etkisini gidermeye yönelik sermaye tamponlarının serbest bırakılması veya azaltılması tedbirlerini destekliyoruz.” ifadesine yer verildi.



Ulusal yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin Euro Bölgesi’ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.