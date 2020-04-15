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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Euro Bölgesinde 20 milyar euroluk "sermaye atılımı"

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Euro Bölgesinde 20 milyar euroluk "sermaye atılımı"
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi’ndeki yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bölgedeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Euro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı tedbirleri desteklediği belirtildi.

Açıklamada, “Ulusal makroihtiyati otoritelerin yeni tip koronavirüs salgınının finansal sektör üzerindeki etkisini gidermeye yönelik sermaye tamponlarının serbest bırakılması veya azaltılması tedbirlerini destekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Ulusal yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin Euro Bölgesi’ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.

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