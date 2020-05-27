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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Euro Bölgesi için korkutan tahmin

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Euro Bölgesi için korkutan tahmin
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde "Euro bölgesi ekonomisi 2020 yılında %8 ile %12 arasında daralacak" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı 2020'de büyük ihtimalle %8 ile %12 aralığında daralacağını söyledi.

ECB'den daha önce yapılan açıklamada ekonominin %5 ile %12 aralığında daralabileceği ifade edilmişti.

Lagarde bugün katıldığı bir etkinlikte koronavirüsün ekonomik etkilerinin "hafif" olacağının düşünüldüğü senaryonun artık mümkün gözükmediğini; "orta" ve "ağır" senaryoların gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi.

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