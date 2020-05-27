Euro Bölgesi için korkutan tahmin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı 2020'de büyük ihtimalle %8 ile %12 aralığında daralacağını söyledi.



ECB'den daha önce yapılan açıklamada ekonominin %5 ile %12 aralığında daralabileceği ifade edilmişti.



Lagarde bugün katıldığı bir etkinlikte koronavirüsün ekonomik etkilerinin "hafif" olacağının düşünüldüğü senaryonun artık mümkün gözükmediğini; "orta" ve "ağır" senaryoların gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi.