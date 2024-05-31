Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında beklenenden daha hızlı arttı. AB istatistik kurumu, euro alanındaki tüketici fiyat artışlarının Nisan ayındaki yüzde 2,4'ten Mayıs ayında yüzde 2,6'ya yükseldiğini söyledi. FactSet ve Bloomberg anketine katılan analistler enflasyonun yüzde 2,5'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Ancak uzmanlar, enflasyondaki yükselişe karşın Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını düşürmesini bekliyor. Birkaç gün önce de Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tüketici fiyatları mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttı.