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Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı

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#Euro Bölgesi#Enflasyon#Büyüme
Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 12:44

Euro Bölgesi enflasyonu Mayıs'ta beklenenden fazla artarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

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Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında beklenenden daha hızlı arttı. AB istatistik kurumu, euro alanındaki tüketici fiyat artışlarının Nisan ayındaki yüzde 2,4'ten Mayıs ayında yüzde 2,6'ya yükseldiğini söyledi. FactSet ve Bloomberg anketine katılan analistler enflasyonun yüzde 2,5'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Ancak uzmanlar, enflasyondaki yükselişe karşın Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını düşürmesini bekliyor. Birkaç gün önce de Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tüketici fiyatları mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttı.

 

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#Euro Bölgesi#Enflasyon#Büyüme

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