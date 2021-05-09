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Etüd proje hizmeti alınacak
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 122 adet gözlem noktasında ulusal orman envanteri iş ve işlemleri hizmet alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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