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Ekonomi
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Etüd proje hizmeti alınacak

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Etüd proje hizmeti alınacak

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 122 adet gözlem noktasında ulusal orman envanteri iş ve işlemleri hizmet alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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