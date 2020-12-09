ETS’ye elmas marka ödülü

Türkiye İtibar Akademisi, Türkiye İtibar Endeksi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü raportörlüğünde, 2020 yılı Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasını gerçekleştirdi.

Bu yıl ikincisi yapılan EFE ile Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar derecelendirildi. Marka ve kurumların ‘Ürün ve Hizmet Kalitesi’nin, ‘Yönetim Performansı’nın ve ‘Topluma Sağladığı Sosyal Fayda’nın kamuoyu nezdinde bıraktığı algı izlerini ölçümlemek, değerlendirmek ve derecelendirmek amacıyla ülkemiz genelinde 72 ilde, 12 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen EFE 2020 sonuçlarına göre ETS, ‘Türkiye’nin ve Sektörünün Elmas Markası’ oldu.