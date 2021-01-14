Etstur 30’uncu yılını kutluyor
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Etstur, 30. yılını kutluyor.
Ets 30. yıl kutlamasını bir reklam filmiyle yapan Etstur’dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Teşkilat ICOM tarafından hazırlanan reklam filmi, 1991 yılından günümüze, farklı jenerasyonlar üzerinden Etstur ile seyahat/tatil deneyimine atıfta bulunuyor.
Ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın çektiği reklam filmi ‘Birini tanımak istiyorsan’ mottosuyla hazırlandı. Etstur’u Etstur yapan değerlere ve misafirleriyle olan duygusal ilişkilerine vurgu yapılan reklam filminde 2 nesli canlandıran oyuncuların benzerlikleri dikkat çekiyor. Antalya’da çekilen ve sinema filmi tadında hazırlanan reklam filminin müzikleri ünlü müzisyen Rahman Altın, kampanya fotoğrafları ise Zeynel Abidin Ağgül imzası taşıyor.”
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