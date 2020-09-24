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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Etkin, hızlı ve adil denetim için çalışıyoruz

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Etkin, hızlı ve adil denetim için çalışıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, “Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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