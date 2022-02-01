‘Etki’li girişimlere ortak program

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Vİki kurum, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve Bankanın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı katkılarıyla yürütülecek Etki Girişimciliği Programı’nı (EGP) başlattı. Program; nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir çağın başındayız. Dünyamız toplumsal ve çevresel bakımdan büyük bir sınav veriyor. Geleceği inşa ederken bir yandan kar odaklı bir yandan da topluma katkı ve hayırseverlik bakış açısını aynı potada buluşturmak daha da önem taşıyor. Bu noktada sivil toplum ve özel sektörün bir arada hareket etmesine büyük ihtiyaç var. Ayrıca çağımızın giderek karmaşıklaşan sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirecek yeni modellerin gerekliliğine inanıyoruz. Biz de ‘Üstümüze vazife’ vizyonumuzdan hareketle sorumluluklarımıza bunu da ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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SON TARİH 15 MART

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, “İşbirliği sayesinde ülkemiz açısından çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten, bu yönde değer yaratan girişimlerin büyümesine destek olacağız. Bu girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkılarla daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyaya kavuşacağız. Girişimlere yapılan yatırımların ülkemiz büyümesine olan katkısını da dikkate aldığımızda, bunu, hem ülkemiz hem de çevreyi ve toplumu odağına alan girişimler üzerinden daha yanaşabilir, sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli bir adım olarak görüyorum” dedi. Program başvuruları etkigirisimciligi.com isimli web sitesi üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kriterler kapsamında kaynak arayan, fikri ve iddiası olan girişimler 15 Mart’a kadar başvurabilecek.