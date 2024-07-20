Etki sıralamasında dünya listesinde

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Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alan listeye 8 başlıkta girdi. Yaşar Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “İlk olarak 2022’de başvurduk. O sene dünya çapında bin 410 üniversite sıralamaya kabul edildi. Biz ‘Cinsiyet Eşitliği’, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’, ‘Sürdürülebilir Gelişme’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ başlıklarında listeye girdik. 2023’te ise dünya çapında bin 591 üniversitenin yer aldığı listeye ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ ve ‘Hedefler İçin Ortaklıklar’ alanlarında girmeyi başardık. Bu sene en güçlü olduğumuz üç alan ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ ve ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ oldu. Listede daha fazla başlıkta yer aldıkça her alandaki aktivitemizi dünyaya göstermiş oluyoruz” diye konuştu.