Etil alkole karşı seferberlik başladı

Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda düzenleme yapmıştı. 1 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Etil ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle”, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yasaklanmıştı. Ayrıca etil alkol ve metanolün internetten satışı da yasak kapsamına alınmıştı. Yasak için geçiş süreci de getirilmiş ve evsel kullanım amaçlı etil alkolün satış yasağının 60 gün sonra yürürlüğe konacağı belirtilmişti. Bu geçiş süreci 1 Aralık’ta bitti. Bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bulunan ürünlerin, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilmesi gerekiyor. Bu geçiş süreci de Şubat ayı sonunda bitecek.

İHBARLAR DA DİKKATE ALINIYOR

Yasakların devreye girmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde internet için kapsamlı bir erişim yasağı kararı uygulamaya girdi. Yetkililer de bu yönde gelen şikayetlerin dikkate alındığını belirtirken şu bilgileri verdi:

“Bu konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da yakından takip ediliyor. Ayrıca kurum bünyesinde bir ihbar kanalı var. www.ihbarweb.org.tr üzerinden gelen başvurular da dikkate alınıyor. İnternet ortamında yapılan yayınlarda, etil alkol erişiminin ve satışının olmaması gerekiyor. Gelen ihbarları ve sektörün taleplerini dikkate alarak, erişim engelleme çalışmalarına hız verdik. 100 site ve link kapsama girdi. Bu operasyon ilk de son da olmayacak, ihbarlara ve yaptığımız tespitlere göre bu tür yasaklamalara devam edeceğiz.”

SAHTE İÇKİ YAPIMINDA KULLANILIYOR

ETİL alkol sahte içki yapımında kullanılıyor. Sahte içki nedeniyle birçok can kaybı yaşanırken, görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları da oluşabiliyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün de sahtesinin yapıldığı belirlendi.