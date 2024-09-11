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Etikete 101 milyon TL ceza

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#Ömer Bolat#Fiyat Etiketi Denetimi#Gülcan Kış
Etikete 101 milyon TL ceza
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yılın altı ayında 123 bin 671 işletmede fiyat etiketi denetimi yapıldığını belirterek, “Bu denetimlerde 65 bin 601 aykırılık tespit edildi. 101 milyon 121 bin 419 TL cezai işlem uygulandı” dedi.

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Milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Bolat, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın “fahiş fiyat artışı denetimine” ilişkin önergesini şöyle yanıtladı:

“Başta ulusal ve yerel zincir marketler olmak üzere, vatandaşlarımızın temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ulaştığı her türlü işletme yakın takibimiz altında olup, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. Ülke genelinde yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 2024 yılının ilk 6 ayı itibarıyla 123 bin 671 işletme denetlenmiş olup, 65 bin 601 aykırılık tespit edilerek 101 milyon 121 bin 419 TL cezai işlem uygulanmıştır.”

BİR KAPANMA DÖRT AÇILMA

Bolat, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu’nun ülkedeki “zombi şirketlere” ilişkin sorularına da şu yanıtı verdi:

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“‘Zombi şirket’ kavramı riskli, verimsiz ancak çoğunlukla borç ve teşvikler sayesinde ayakta kalabilen şirket olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon şirketimiz ve 600 bini aşkın ticari işletmemiz bulunmaktadır. Her geçen yıl ciddi manada artan bir sayıda yeni şirketlerimiz piyasaya girmekteyken bazı şirketlerimiz ise faaliyetlerini sonlandırarak kapanışlarını gerçekleştirmektedir. MERSÎS verilerine göre, yılın ilk altı ayında ülkemizde kapanan her bir şirkete karşılık dördün üzerinde yeni şirket kurulduğu görülmektedir. ”

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#Ömer Bolat#Fiyat Etiketi Denetimi#Gülcan Kış

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