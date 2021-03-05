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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Etihad'dan 1.7 milyar dolar zarar

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Etihad'dan 1.7 milyar dolar zarar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Etihad Hava Yolları 2020 yılında 1.7 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Hava Yollarının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle uçak seferlerinin askıya alınması sonucu 1 milyar 700 milyon dolar zarar ettiği belirtildi.

Etihad Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2019'da 17 milyon 400 bin yolcu taşıdığı, ancak bu sayının 2020'de 4 milyon 200 binde kaldığı ifade edildi.

Mart 2020 itibarıyla yayılmaya başlayan Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığının hatırlatıldığı açıklamada, çok kısıtlı uçuşlar sonucunda firmanın gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 74 azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2019'da 4 milyar 800 milyon dolara ulaşan şirketin elde ettiği gelirin 2020'de 1 milyar 200 milyon dolara düştüğü aktarıldı.
Bunun sonucunda Etihad Hava Yollarının 2020'de zararının 1 milyar 700 milyon doları bulduğu kaydedildi.

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