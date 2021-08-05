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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Ethereum'da güçlü yükseliş

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Ethereum'da güçlü yükseliş

Kripto para birimi Ethereum'da ağ güncellemesiyle birlikte yüzde 8'lik yükseliş gerçekleşti.

Kripto para dünyasının önemli aktörlerinden Ethereum sistemsel güncellemeler nedeniyle yükseliş yaşadı. Ethereum yüzde 8'in üzerinde prim yaparak 2700 doların üstüne çıktı.

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"London hard fork" adındaki güncelleme ile işlem ücretleri ağın ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak algoritmik bir sistemle belirliyor. Ethereum'daki olumlu hava Bitcoin'e de yansıdı ve yüzde 4'e yakın primle 39 bin 400 dolar seviyesini aştı.

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