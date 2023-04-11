Ethereum'a Shangay güncellemesi geliyor... Neler olacak, beklentileri karşılayacak mı? İşte tüm detaylar

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En güçlü ikinci kripto para birimi Ethereum'da da güncelleme gelişmesi var. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen Merge güncellemesinin ardından şimdi de Shangay güncellemesi gerçekleşecek. Yarın gerçekleşecek güncellemeyle birlikte 18 milyon Ethereum'un kilidi açılacak. 18 milyon Ethereum'un toplam Ethereum içindeki payı ise yüzde 15 seviyesinde.

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KASIM 2021'DE REKOR KIRMIŞTI

Ethereum Kasım 2021'de 4868 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Güncelleme öncesinde Ethereum da değer kazanmaya başladı. Ethereum yüzde 3 oranında yükselişle 1917 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 61 oranında geride işlem gören Ethereum uzun zamandır doların enflasyonu ve paranın zaman değeri karşısında büyük zarar ettirdi. Ethereum yeniden tarihi yüksek seviyelerine gelse de uzun süreli düşüşün nemalandırılmasını da kazandırmadan yatırımcısını mutlu etmeyeceğe benziyor.

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32 MİLYAR DOLARLIK ETHEREUM'UN KİLİDİ AÇILIYOR

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, güncellemenin Ethereum ve sektör üzerindeki olası etkilerini yorumladı.

kripto para piyasası oyuncuları birkaç aylık bir aranın ardından dikkatini tekrar Ethereum’a çevirdi. 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen ve Ethereum fiyatı üzerinde etki yaratan bir güncelleme adımı olan Merge’ün ardından şimdi sırada Ethereum Shangay (veya Shapella) güncellemesi var. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen güncelleme ile yaklaşık 32 milyar dolar değerindeki 18 milyonu aşkın Ethereum’un kilidi 2 yıl sonra açılmış olacak. 18 milyon adedi aşkın Ethereum ise toplam kilitli Ethereum’ların yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Bu önemli bir gelişme çünkü Ethereum, staking hizmeti vermeye başladığı 2020 yılından bu yana ilk kez Ethereum stake eden yatırımcıların paralarını çekmelerine izin verecek. Shangay güncellemesi adımıyla Ethereum yazılımında da birkaç değişiklik yapılması planlanıyor. Bu güncelleme adımıyla belirli aktiviteler için işlem maliyetlerinde azaltma amaçlanıyor.



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(Ethereum ağındaki kilitli ETH adedi)

ETHEREUM FİYATI BU DURUMDAN NASIL ETKİLENİR? SATIŞ BASKISI OLUŞUR MU? ETHEREUM FİYATI BU DURUMDAN NASIL ETKİLENİR? SATIŞ BASKISI OLUŞUR MU?



Elbette hemen hemen herkesin merak ettiği konu bu güncelleme ile Ethereum fiyatı yukarı mı gider aşağıya mı gelir? Bu konuda piyasa katılımcıları arasında ayrışma devam ediyor. Bir kesim açılacak kilitler sonrası yüksek miktarda satış gelebileceği endişesine sahip iken diğer taraftan stake edilen Ethereum’ların mevcut fiyatının düşük olması ve birçok yatırımcının sahip olduğu Ethereum’larını tekrar stake edebileceği beklentisiyle ciddi bir satış baskısıyla karşılaşılmayacağı düşüncesi hâkim.

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ELİMİZDEKİ VERİLER BİZE NE SÖYLÜYOR? DURUMU NASIL OKUMALIYIZ?



Güncelleme sonrası Ethereum fiyatı üzerinde yukarı ve aşağı yönlü oldukça fazla yorum ve beklenti olsa da rakamlar ile elimizdeki verileri dikkatlice değerlendirmekte fayda var.



1- Öncelikle Ethereum, aşağıdaki görselde yer aldığı gibi diğer ağlara kıyasla en düşük staking oranına sahip blok zincirlerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ise yatırımcıların daha önce stake ettikleri Ethereum’larını çekememesi. 12 Nisan’daki Shangay güncellemesi ile artık bunlar çekilebilir hale gelecek. Bu durum her ne kadar satış baskısı ile karşılaşma ihtimalini ilk olarak akla getirse de orta uzun vadede Ethereum ağında gerçekleştirilen stake oranının artmasını sağlayabilir. Böylece %14 olan Ethereum ağındaki stake oranları gelecek dönemde %20 veya %30’ların üzerine çıkabilir.



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2- Borsalardaki Ethereum oranı %10,3 ile tarihi düşük seviyelerde yer alıyor. Borsalardan Ethereum çıkması da satış baskısı riskinin azalmasını sağlıyor.



3- Ethereum opsiyonlarının volatilitesi de son 2 haftadır %8 oranında düştü. Ethereum opsiyonlarının volatilitesindeki düşüş de yatırımcıların Ethereum fiyatı üzerinde daha az risk ve belirsizlik algıladıklarını ve fiyat üzerinde iyimser bir düşünceye sahip olduklarını gösteriyor.



4- Ethereum ağındaki doğrulayıcılar bu yükseltme ve güncelleme adımını desteklemeye devam ediyor. Nitekim Staking Rewards verilerine göre Ethereum ağındaki doğrulayıcıların sayısı son 30 gün içerisinde %3 oranında arttı. Yani Ethereum özelinde olumlu bir bakış açısı var.



5- Ethereum hissedarlarının büyük bir kısmının uzun vadeli yatırımcı olduğu ve Shangay güncellemesinden sonra varlıklarını tasfiye etme ihtimalinin düşük olduğu da belirtiliyor.



6- Stake edilen miktarın tamamını çekmek ve satmak isteyen yatırımcıların 3 hafta ila 4 ay arasında beklemeleri gerekecek. Yani kilitler satış baskısını milimize etmek ve güvenlik sıkıntısı olmaması açısından yavaş yavaş açılacak. Başka bir deyişle, satış baskısı muhtemelen birkaç güne yayılacak ve alıcıların satış baskısına ayak uydurmasına olanak tanınabilir.



7- Bu aşamada satış baskısını en çok tetikleyebileceği düşünülen kurumlar ise Celcius ve Kraken borsaları. Celcius’un yaklaşık 160 bin, Kraken’in ise yaklaşık 1,2 milyon adet Ethereum’a sahip oldukları biliniyor.



8- Yukarıdaki maddede belirtildiği üzere ilk aşamada toplam 18 milyon kilitli ETH’nin tahmini olarak 1,3 milyon adedinin satışının gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2 milyar dolara yakın bir değere karşılık gelen bu rakam korkutucu gibi dursa da CoinGecgo’dan alınan verilere göre Ethereum’un günlük işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar. Bu da Ethereum’un ortalama günlük işlem hacminin %20’sine tekabül ediyor.