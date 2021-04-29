Ethereum, Bitcoin’i tahtından eder mi?

İkinci sıradaki kripto para birimi Ethereum, 2 bin 700 doları aştı, piyasa hacmi 311 milyar doların üzerine yükseldi ve toplam hacimdeki payı ilk kez yüzde 15’i geçti. Bitcoin ise, 55 bin doları aşarken; kar satışlarıyla 54 bin doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50’nin altına gerileyen Bitcoin’in payı perşembe erken saatlerdi yüzde 48.8’e kadar indi.

Son 24 saat içinde 53 bin 563 ve 56 bin 227 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, saat 15.06 itibarıyla yüzde 0.16 düşüşle 54 bin 317 dolar seviyesinde hareket ederken; Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 20 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.38 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da aynı dakikalarda yüzde 2.78 oranında artışla 2 bin 767 dolara yükselirken, birimin piyasa hacmi de 313 milyar dolara yükseldi.

Toplam 9 bin 480 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.8’ini Bitcoin, yüzde 15.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 147 milyar dolar düzeyindeydi.

ETHEREUM, BİTCOİN’İ TAHTINDAN EDER Mİ?



Hafta başından itibaren toparlanma sinyalleri veren kripto para birimleri kritik bölgelere yaklaşırken; kripto para dünyasıyla ilgili iki önemli açıklama geldi. Bunlardan ilki, dünyaca ünlü banka JP Morgan’ın Singapur’un en büyük bankasıyla anlaşarak blockchain (blokzincir) ödeme sistemi kurma kararı almasıydı. Yapılacak olan bu ödeme ağı, küresel boyutta olacak ve bu ağla dijital para birimleriyle ödeme yoluna gidilecek. Dev banka, bu adımıyla blokzincir teknolojisine açığız, ancak ödemeler kripto para üzerinden değil, itibari para birimlerinin dijitalleştirilmiş versiyonları üzerinden yapılacak mesajı verdi.

JP Morgan’ın diğer önemli kripto para açıklaması ise, direkt Bitcoin ve Ethereum ile ilgili... Banka Bitcoin’i önemli ve yol açıcı bir kripto para birimi olarak tanımlarken; geleceği ise Ethereum'da bulduğunu ima etti. ABD’li diğer büyük yatırım bankası Goldman Sachs da, JP Morgan’ın gerisinde kalmayarak kurumsal yatırımcıları Bitcoin’e yöneltme sinyali veren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dev bankalar JP Morgan ve Goldman Sachs, yaptığı bu açıklamalarını neye dayandırdı? Kripto paralar üzerindeki ilginin artması bekleniyor mu? Bitcoin, Ethereum ve AVAX Coin’de hangi seviyeler kritik? Tüm detaylar videomuzda…

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