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Ethereum bir yılda yüzde 550 yükseldi... Ani iniş çıkışlara dikkat

#Ethereum#Kripto#Yükseliş
Ethereum bir yılda yüzde 550 yükseldi... Ani iniş çıkışlara dikkat

Kripto para zinciri Ethereum’da yükseliş sürüyor. Son bir yılda Ethereum yüzde 550 yükseldi. Uzmanlar, yapısı gereği bu piyasanın spekülasyonlara ve ani iniş çıkışlara daha açık olduğu konusunda uyarıyor.

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DÜNYA piyasalarında eylül sonundan itibaren rüzgarın tersine dönmesi kripto para piyasalarını yeniden hareketlendirdi. 63 bin dolar seviyelerinde el değiştiren Bitcoin’deki (BTC) yükselme trendi sürerken, bu yılın gözdesi Ethereum (ETH) geçtiğimiz günlerde 4 bin 640 dolar seviyelerine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılın başından bu yana yüzde 550 artarak önemli bir perfomansa imza atan Ethereum, kırdığı rekorun ardından piyasanın konuştuğu ilk konu oldu.

DEVLETLERİN ANLAMASI ŞART

Pandemi sonrasında uygulanan negatif ve düşük faiz politikalarının kârlı yatırımların sayısını azalttığını belirten Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, bu durumun özellikle genç nesilin kripto para piyasasına yönelmesini sağladığını belirtti. Borsanın gençler için zahmetli ve zor olduğunu aktaran Polat, mobil uygulamalarla yönetilebilen kripto para piyasasının daha cazip olduğunu hatırlattı. Polat, “Bitcoin mevcut durumda yine spekülasyonlara, ani iniş-çıkışlara açık olmasına rağmen belirlediği kurallar ve arz sınırıyla adeta bu borsanın güvenli limanı haline geldi. Etherium ise hem spekülasyonlara daha açık hem de geleneksel finans sistemini yıkabilecek bir ekosistem yarattı. Bitcoin’in etkisinin azaldığı, NFT, token, oyun dünyası gibi seçeneklerle sürekli canlanan Ethereum’ların yükseldiği bir sürece doğru yürüyoruz. Başta Ethereum olmak üzere farklı ekosistemlerin yükselişi kaçınılmaz. Önemli olan devletlerin bu sistemi tamamıyla anlaması. Başta ABD olmak üzere devletlerde ‘düzenleyememe’ hali var. Tüm devletlerin geleneksel sistemi değiştirecek bu teknolojileri hızla anlaması ve doğru temellerle gerekli düzenlemeleri bir an evvel gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi halde devletler parasal bağımsızlıklarını kaybedebilir, dolar dahil” ifadelerini kullandı.

2.0 GÜNCELLEMESİ ÖNEMLİYDİ

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Başta Ethereum olmak üzere kripto paralardaki artışın, dünyadaki yüksek enflasyon beklentisi ve pandemi sürecinde merkez bankalarının kontrolsüz şekilde para basması olmak üzere iki temel nedene oturduğunu söyleyen Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, Ethereum’da rekora giden yükselişte sene içerisinde yapılan güncellemelerin etkili olduğunu vurguladı. Oytun Es, “Ethereum şu anda altcoin piyasasının yüzde 99’unun alt yapısını sağlıyor. Pandemi süreciyle birlikte dünya ekonomisinde uygulanan kararların dışında, yapılan güncellemelerin de etkisi büyük. Özellikle 2.0 güncellemesi Ethereum’da ve dolayısıyla altcoinlerdeli işlemleri hızlandıracak. Aynı zamanda maliyetler daha da düşük olacak. Yani daha teknolojik bir yapıyla hizmet sağlayabilecek. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Ethereum’un Bitcoin’den farklı olarak daha kural tanımaz ve serbestlik sağlayan bir yapısının olması onu daha cazip kılıyor. Tabi ki spakülasyonlara ani iniş ve çıkışlara da açık bir hale getiriyor. Ben önümüzdeki dönemde Ethereum’un Bitcoin’den daha fazla fiyatlanabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ZUCKERBERG ETKİSİ

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ETHEREUM’un artışında Facebook’un kurucu Mark Zuckerberg’in Facebook’un ismini ‘Meta’ olarak değiştireceğini açıklaması da etkili oldu. Zuckerberg’in kullanıcılara sanal gerçeklik temalı bir deneyim sunacağını açıklamasının ardından ‘Metaverse’ yani kurgusal evren temalı tokenler değerlenmeye başladı. Merkeziyetsiz blok zinciri Ethereum, altcoinler ve tokenleri de barındıran geniş bir alanı kaplıyor.

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