Etf Nedir, Açılımı Ne Anlama Gelir? Kripto Para Etf'leri Nasıl Çalışır?

ETF, hisseleri bir borsada satılan bir menkul kıymet sepetidir. Hisse senetlerinin, yatırım fonlarının veya tahvillerin özelliklerini ve potansiyel faydalarını birleştirirler.

ETF Nedir, Açılımı Ne Anlama Gelir?

Bireysel hisse senetleri gibi, ETF hisseleri gün boyunca arz ve talebe göre değişen fiyatlarla işlem görür. Yatırım fonu hisseleri gibi, ETF hisseleri, profesyonel yöneticiler tarafından bir araya getirilen bir portföyün kısmi sahipliğini temsil eder. EFT, exchange-traded fund yani borsa yatırım fonu olarak tanımlanır.

ETF Türleri Nelerdir?

Her biri farklı bir yatırım odağına sahip çok sayıda ETF türü vardır. Bunlar;

Çeşitlendirilmiş pasif öz sermaye ETF'leri,

Niş pasif öz sermaye ETF'leri,

Aktif öz sermaye ETF'leri,

Sabit gelirli ETF'lerdir.

Başlangıçta ETF'ler, birim yatırım ortaklıkları olarak organize edildi.bir yatırım şirketi sabit bir menkul kıymet portföyü satın alır ve daha sonra bu portföyün hisselerini yatırımcılara satardı. Bu tür bir yapı, temettülerin genellikle her üç ayda bir ETF'ye yatırıldıkları faiz getiren bir hesapta tutulmasıyla sonuçlanır ve temettü yatırımındaki gecikme, ETF'nin toplam getirisi üzerinde biraz olumsuz bir etkiye sahip olabilirdi. Çünkü temettüler yatırılmak yerine nakit olarak tutulmaktaydı.

Diğer ETF'ler açık uçlu fonlar olarak yapılandırılmıştır. Bu düzenleme, yeni hisselerin yatırım şirketi tarafından sürekli olarak teklif edildiği ve itfa edildiği tipik yatırım fonu yapısını takip eder. Açık uçlu bir yapı, temettülerin hemen yeniden yatırılmasına olanak tanır.

EFT’nin Avantajları Nelerdir?

Potansiyel vergi verimliliği,

Düşük gider oranları,

Bir borsada gün boyunca esnaflık,

Minimum yatırım tutarı yoktur(kesirli hisse satın alamaz),

Açığa satılabilir ve marj üzerinden satın alınabilir.

ETF'ler, bazı geleneksel yatırım fonlarından daha fazla vergi verimli olabilir. Bir yatırım fonu yöneticisi, yatırımcı itfalarını karşılamak veya fonun hedeflerini gerçekleştirmek için hisse senedi alıp satabilir. Hisse satmak, fonun hissedarları için vergiye tabi kazançlar yaratabilir. ETF'ler hisse senetleri gibi olduğu için itfalar sorun değildir. Ek olarak, endeks tabanlı ETF'lerin yöneticileri, yalnızca endekslerindeki değişiklikleri eşleştirmek için işlem yapar, bu da daha fazla vergi verimliliği anlamına gelebilir.

Pasif olarak yönetilen ETF'ler, aktif olarak yönetilen fonlardan daha düşük yıllık harcamalara sahip olabilir. Hisse senetleri gibi ETF'ler de gerçek zamanlı fiyatlarla satılır ve gün boyunca işlem görür. Yatırım fonları ise bu esnekliğe sahip değildir: Fiyatlandırmaları gün sonu işlem fiyatlarına dayanmaktadır. ETF'ler hisse senedi gibi ticaret yaptıkları için yatırımcılar bunları açığa satış ve marjla satın alma gibi belirli yatırım stratejilerinde kullanabilir. Çoğu yatırım fonu minimum yatırım gerektirir, oysa bir yatırımcı genellikle çoğu ETF'den istendiği kadar az hisse satın alabilir.

Kripto Para ETF'leri Nasıl Çalışır?

Kripto ETF, bir veya daha fazla dijital para biriminin değer kaymalarını izleyen bir ETF'dir. Temel olarak, geleneksel bir ETF gibi çalışır ve bir borsada standart bir hisse gibi işlem görür. Bir kripto para birimi ETF'sinin çalışması için, bunu bir borsada düzenleyen ve listeleyen şirketin, temeldeki dijital paranın sorumluluğunu üstlenmesi gerekir . Ardından, yatırımcılar borsa yatırım fonundaki haklarını temsil etmek için hisse satın alırlar. Bir kripto ETF'nin aktif olması için, tercih ettiği faaliyet bölgelerindeki finansal gözlemcilerden düzenleyici bir yeşil ışık alması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

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