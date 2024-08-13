Et ve yumurtada yeni standart

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Yeni taslağa göre, yumurtanın üretim tarihi yumurtlama tarihiyle aynı olacak. A sınıfı yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren en geç 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılacak. Tavsiye edilen tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olmayacak. Yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar, B sınıfı olarak değerlendirilecek. Kırık yumurtalar, yumurta ürünlerinin üretimi de dahil olmak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılmayacak.

SAMAN İÇİNDE SATILMAYACAK

A sınıfı yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfları etikette, ürün adı ile aynı yüzde belirtilecek. Son Tüketim Tarihi ibaresi ise Avrupa Birliği’nde de olduğu gibi “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” olarak revize edilecek. Hatta “...tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir” denilecek. Yumurtalar, hijyenik olmayan malzemeler (yaprak, saman vb.) içinde satışa sunulamayacak. 180 adet veya daha fazla sayıdaki yumurtanın kontrolünde, bir alt sınıftan karışma yüzde 5’i geçmeyecek.

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Et tebliğine ise “kanatlı burger” gibi yeni tanımlar eklenecek.

‘KANATLI BURGER’ TANIMI GELİYOR

Kanatlı eti döneri ve kanatlı eti karışımlarının yağ miktarı ise yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülecek. Isıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limiti revize edilecek.

DENİZDE AV YASAĞINA YENİ TÜRLER EKLENDİ

BAKANLIK, hamsi ile birlikte 7 tür için toplam avlanabilir miktarları belirlerken, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi endemik su ürünlerinin avcılığının yasaklanmasını da kararlaştırdı. Bu kapsamda, hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin toplam avlanabilir miktarlar belirlendi. Ayrıca, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünleri türlerinin avcılığı da tamamen yasaklanarak, bu türler koruma altına alındı. Tebliğler, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.