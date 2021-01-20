‘Et ve sütte KDV gözden geçirilsin’

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, özellikle temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranlarının gözden geçirilmesine, sanayi üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Tezel, TÜİK sepetine göre, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı ve ayran gibi temel süt ürünlerinin 2020 yılı sonundaki fiyatlarında, yılın başına göre kayda değer bir değişim olmadığının görüldüğüne işaret ederek, “2020 yılının koronavirüs salgını koşullarında, yüksek seyreden döviz kurları ve bunun etkisi ile elektrik, doğalgaz, işçilik, ambalaj başta olmak üzere tüm işletme maliyetlerinde yaşanan artışa karşılık sanayici, ürünlerine zam yapmayarak bütün bu maliyeti göğüsledi” değerlendirmesinde bulundu.



PAZARDA BÜYÜME

Tezel, ette de koronavirüs nedeniyle ev tüketiminin artması dolayısıyla paketli ürünler pazarında bir büyüme olduğuna işaret ederek, “Bu sene de kırmızı et üretiminin 1 milyon tonun üzerinde olmasını bekliyoruz. Aslında bu miktar artık ülkemiz için bir eşik değer.

Kişi başı yıllık kırmızı et tüketiminde 14,5 kilo seviyesine ulaştık” ifadesini kullandı. Sektörün finansman sorunu yaşadığını aktaran Tezel, “Dolayısı ile bu döneme özgü de olsa, özellikle temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının gözden geçirilmesine ve sanayi üretiminin maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.



Aşı uygulamalarından ümit edilen sonuçların alınması halinde yılın özellikle ikinci yarısı için ümitli olduklarını bildiren Tezel, şunları söyledi: “Çiğ süt üretiminin 2021 yılında yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz.”