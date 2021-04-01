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Ekonomi
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Ramazan'da zam yapılacak mı?

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Ramazan'da et ve tavuk fiyatlarıyla ilgili zam yapılıp yapılmayacağı merak konusuyken, et fiyatlarına zam yapılmayacağı açıklandı.

2021 ocak ayında et ve tavuğa 3 lira zam gelmişti. Bu zamla birlikte kıymanın kilosu 60, kuşbaşının kilosu da 65 liraya yükseldi. Ramazan'da kırmızı ve beyaz et fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine ilişkin detaylar belli oldu. Ramazan'da et evlere zamsız girecek.

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı konuyla ilgili, "Bir artış olmadıktan sonra aynı fiyatlarla bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz inşallah. Geçen sene Ramazan'da zam yapmadık. İnşallah bu sene de Ramazan'da zam yapmayı düşünmüyoruz. Bugün Türkiye'de her şeye yüzde 100 zam geldiği yerde bir ete 3 lira gibi bir zam gelmesi normalin de altında" açıklamasında bulundu.

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TAVUK FİYATLARI NE OLACAK?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan Ayı'nda ete zam yapılmayacağını vurgularken tavuğa da zam yapılmaması için hareket geçtiklerini ifade etti. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Yardımcı, "Biz tavukta karımızdan vazgeçtik. 1 lira kar ediyoruz, onu da etmeyiz" dedi.

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