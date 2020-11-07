‘Esnek çalışma’da pazartesi sürprizi

İçinde borçların yeniden yapılandırılmasının da bulunduğu torba teklifin, esnek çalışmaya ilişkin maddelerinde, ‘25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü’ için belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasının önü açılıyor. Bu düzenlemeyle, bu kişilerle, ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilecek. Bu grubun, kıdem tazminatı ve işe iade gibi hakları olmayacak. Bu da işverenin sık sık eleman değiştirmesi anlamına gelebilecek. Teklife göre, kısmi çalışmaya geçme konusunda herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Halen tam zamanlı olarak çalışan herkes kısmi zamanlı çalışmaya geçebilecek. Düzenlemenin kapsamına 3.5 milyon kişinin girebileceği belirtiliyor.

İKİNCİ DENEME

Bu düzenleme Temmuz ayındaki torba yasada yer almış ancak gelen tepkilerden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, konunun taraflarla uzlaşılarak getirilmesini istemişti. Ancak aradan geçen süre içinde, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı. İktidar ve muhalefet milletvekillerine esnek çalışmanın torbadan çıkarılması yönünde talepler gelmeye başladı.



MASAYA YATIRILACAK

Konu, AK Parti Grup Başkanvekilleri arasında da değerlendirildi. Düzenlemenin tekliften çıkarılması konusunda talepler artınca, pazartesi günü yapılacak MYK toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıdan sonra esnek çalışmanın torbadan çıkarılıp çıkarılmamasına karar verilecek. AK Parti kurmayları, ilk kez üç konfederasyonun ortak itiraz ettiği bir konuda ısrarcı olmayı yanlış bulduklarını belirterek, bu maddelerin tekliften çıkarılmasının büyük olasılık olduğunu belirtiler.

TARTIŞILAN MADDELER HAFTAYA KALDI

Torba yasa teklifinin esneklikle ilgili düzenlemeleri, haftaya bırakıldı. TBMM Genel Kurulu perşembe günü 20. maddeyi de görüştükten sonra teklifle ilgili görüşmeleri bitirdi. Teklifte yer alan ve kısmi çalışmayı düzenleyen madde ise 21. maddede bulunuyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için süreli sözleşmeli çalışmayı mümkün kılan düzenleme ise teklifin 33. maddesinde bulunuyor. Bu düzenlemenin de haftaya görüşülmesi bekleniyor.

ORTAK ÇALIŞMA

Tartışmalı teklif görüşülürken, TBMM’nin önünde sendikalar tarafından eylem yapılmış, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Başkanları ortak bildiri yayınlayarak, itirazlarını dile getirmişlerdi. Açıklamada, “Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi söz konusudur. İşçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. Bu teklif ayrıca alışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenleme Anayasa’nın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle de çelişmektedir” denilmişti.