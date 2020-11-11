‘Esnek çalışma tekliften çıkarıldı’

Torba teklifte yer verilen maddelere göre 25 yaşın altındaki gençler ile 50 yaşın üstündeki çalışanlarla “süreli iş sözleşmesi” yapılabilecekti. Bütün işçi sendikası konfederasyonlarının ortak bir deklarasyonla karşı çıktığı düzenlemeyle, kıdem tazminatı hakkı olmayan süreli sözleşmeyle çalışma yapma süresi tek bir işyeri için 2 yıla çıkarılacaktı.

Bir diğer düzenlemeye göre de işveren, 10 günden az süreli çalıştırdığı 25 yaş altı işçiler için SGK primi ödemeyebilecekti. Böyle bir durumda yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ile yüzde 7.5 oranında genel sağlık sigortası priminin ödenmesi yeterli olacaktı. Sendikaların tepkisi nedeniyle düzenleme AK Parti ve MHP genel merkezlerinde yeniden değerlendirildi.

Önceki günkü MYK’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda bu maddelerin geri çekilmesi kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül dün Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş yetkilileriyle görüştü. Muş, “Sendikaların taleplerini aldık. MHP grup başkanvekilleri, Sayın Devlet Bahçeli ile görüştü, biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği 33 ve 37’nci maddeleri daha detay çalışmak üzere metninden çıkaracağız” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam görüşülen, tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere 12 ay süreyle vergi istisnası öngören esnek çalışmayla ilgili 21. madde ise metinden çıkarıldı.