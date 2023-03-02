Esnaftan destek tarifesi: Ticaretin kalbi Eminönü’den depremzedeye iyilik köprüsü

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Kahramanmaraş depreminin açtığı yaraları sarmak için büyük bir seferberlik var. Depremzedelerin çadır ve konteyner ihtiyaçları için büyük projeler ortaya konulurken kış şartlarının devam ettiği bölgede gerekli soba, elektrikli ısıtıcılar da esnafın çabalarıyla ulaştırılıyor. Ticaretin kalbinin attığı Eminönü ve Şişhane’deki esnaf, 6 Şubat’tan bu yana elindeki ürünleri deprem bölgesine ulaştırmak için fazla mesai yapıyor. Hürriyet olarak Eminönü ve Şişhane’deki seferberliği izledik. Konuştuğumuz esnafların tamamı deprem bölgesine özel fiyat tarifesi uyguladığını söyledi. Bağış amacıyla soba, ısıtıcı almak üzere gelenlere kimi zararına satış yaptı, kimi de maliyetine.

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Eminönü Sobacılar Çarşısı esnafı Tarık Çelik, deprem bölgesi için özel indirim yaptıklarını belirterek, bin 100 TL’ye sattıkları sobanın fiyatını 800 TL’ye indirdiklerini söyledi. Çelik, “İlk 10 gün çok ciddi bir talep vardı. Fabrikalar ellerinde malzeme olmadığı için üretim yapamadı. Biz elimizdeki tüm stokları bitirdik. Şimdi o talep biraz azaldı” dedi. Sobacı Avni Çakır da sac sobaları 450 TL’ye, emaye sobaları ise 600 TL’ye sattıklarını belirterek, “Depremin ikinci günü dükkânımı açmadım. Kendim de 3 bin 500 liralık soba gönderdim” diye konuştu.

‘ÖRNEK OLSUN’

Altın Han’da elektrikli ısıtıcı satan dükkân sahibi “Türkiye’ye örnek olsun” diyerek şunları anlattı: “Maliyetten alıyoruz maliyetin altından çıkış yapıyoruz. Bizden satın alanlara ayrıyeten kendimizden de ürün koyuyoruz. Zarar üstüne zarar ediyoruz ama içimiz rahat.”

Fiyatları yüzde 30 düşürdüğünü belirten esnaf, “Yeni gelen ürünlerin maalesef maliyeti arttı, 350 TL’den satıyoruz” dedi. Elektrikli eşya satıcısı bir başka esnaf ise anlaştıkları bir tekstil firmasıyla bölgeye battaniye gönderdiklerini anlattı.

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‘TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ’

Şişhane’de ısıtıcı satan Aydın Aydın Elektrik’ten Hasan Aydın, bölgeye 3 bin ısıtıcı hibe ettiklerini ve depremden önce 280 TL olan fiyatı da 250’ye indirdiklerini belirtti. Aydın, “Elimizde çok az stok kaldı. Hammadde olmadığı için üretemiyoruz ve talebi karşılayamıyoruz” dedi. Ender Elektrik’in Sahibi Ender Kurt ise her üründe fiyatı 50 TL indirdiklerini anlatarak, “Maliyetine veriyoruz. 20 bin adet satış yaptık ama şimdilerde satışlar durdu” şeklinde konuştu.

‘TARAFTARA OYUNCAKLARI BİZ SATTIK’

Depremzede çocuklar için yapılan oyuncak yardımlarına bir destek de Mercan Yokuşu’ndaki esnaftan geldi. Özellikle peluş oyuncakların satıldığını anlatan esnaf yüzde 30’luk indirim yaptıklarını ve kâr almadıklarını anlattı. Peluş oyuncakların fiyatları 20 TL’den başlıyor 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Buradaki esnaf, Beşiktaş maçında taraftarın depremzede çocuklar için sahaya attığı oyuncakları da kendilerinden aldığını anlattılar. Sancak Oyuncak yetkilisi satışlardaki yoğunluğun azaldığını söyledi ve daha çok çocuk sevindirmek için uygun fiyatlı 20 TL’lik peluş oyuncakların tercih edildiğini belirtti. Ayıcık Dünyası yetkilisi Murat Demir de birçok oyuncağı hibe olarak gönderdiklerini ve deprem bölgesine almak için gelenlere ise kâr almadan verdiklerini söyledi.