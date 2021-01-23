Esnaftan 6 talep

Esnaf, pandemi önlemlerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için 6 alanda düzenleme istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi. Palandöken “Görüşme gayet iyi geçti.

Cumhurbaşkanımız konuyu bakanlarıyla değerlendireceğini, kabine toplantısında konunun müzakere edileceği bilgisini verdi. Kısıtlamalar nedeniyle zorda olan şoförlerin, işletmelerin, restoranların durumlarını aktardım” dedi.

NELER İSTENDİ?

Görüşmede TESK Başkanı Palandöken 6 talebi gündeme getirirken, bu talepler şöyle sıralandı:

1- Esnaf ve sanatkarlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlarımıza en az bir yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır.

2- Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

3- Pandemiden en çok zarar gören kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenmelidir.

4- Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servis ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilerek faaliyetlerine başlamasına olanak sağlanmalıdır.

5- Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.

6- Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak sağlayan uygulama 1 yıl süreyle devam ettirilmelidir.