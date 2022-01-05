Esnafların kredi faizine indirim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
Antalyada korkutan deprem AFADdan ilk açıklama geldiAntalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
Fenomenlere gözaltı 10 milyon dolarlık vurgunFenomenlere gözaltı! 10 milyon dolarlık vurgun#Twitch
Şentoptan Kılıçdaroğluna cevap: Yakışmayan bir tavırŞentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yakışmayan bir tavır#Mustafa Şentop
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Gözlerden uzak romantik tatilGözlerden uzak romantik tatil!#Mehmet Üstündağ
Enflasyonla mücadele mesajı Alınan kararlar tek tek açıklandıEnflasyonla mücadele mesajı! Alınan kararlar tek tek açıklandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
İşte Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisiİşte Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi#Furkan Göksel
HABERLEREkonomi Haberleri

Esnafların kredi faizine indirim

#Halkbank#Esnaf#Kredi
Esnafların kredi faizine indirim

Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapılacak, bazı iş kollarında indirim desteği yüzde 100 olacak.

Haberin Devamı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor.

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de %100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak. Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için %100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halkbank#Esnaf#Kredi

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ