Esnafın ‘destek’ mutluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesi esnafı mutlu etti. İki gruba ayrılan esnaflar için tek sefer ödenecek destekler için 3 bin ile 5 bin TL’lik tutar belirlendi. Erdoğan’ın destek açıklamasından sonra, esnaf teşkilatları da memnuniyetlerini dile getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirtti. Palandöken, “Yakın bir zamanda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Bankalar Birliği yetkilileriyle esnafın borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili görüşeceğim” diye konuştu.

CAN SUYU OLACAK

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan da, desteklerin bu süreçte büyük önem arz ettiğini kaydederek, “Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi’ni çok değerli buluyoruz” diye konuştu. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da, şunları kaydetti: “Destekler can suyu niteliği taşıyor. Aslolan, esnafın asli gelir kaynağı dediğimiz işçi, memur, dul, yetim, köylü, çiftçi gibi sosyal kesimlerin gelir düzeyinin arttırılması. Esnafa en güzel yardım bu aslında.”

ESNAF RAHATLAYACAK

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, desteğin esnafa can suyu olacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, “Esnafımız bir nebze olsun rahatlamış olacak” ifadelerini kullandı. Taksici Selahattin Yılmaz ise 3 bin lira destekle rahatlama yaşayacaklarını belirtti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken de açıklanan yeni destek paketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı da salgınla mücadele sürecinde devletin esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu hissettiklerini dile getirdi.

KİMLERE DESTEK VERİLECEK?

Bir defaya mahsus olmak üzere, sayıları 235 bini bulan, aralarında kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Ayrıca, aralarında bakım ve onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisi, pastaneci, berber gibi esnaf ve sanatkarın bulunduğu, sayıları toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilmiş olacak.

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