Esnafın borcuna 2 milyar TL’lik yapılandırma

Esnaf ve sanatkârın, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Pekcan, Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın kredi kefalet kooperatifince yaklaşık 1.7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsattı. Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye’de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle izlendiğini kaydeden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik bir beklenti oluştu. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapıldı. Bunun sonucunda esnaf ve sanatkârımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.”

KİMLER BAŞVURACAK?

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi. Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti. Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli bir imkan olduğunu dile getiren Pekcan, “Söz konusu uygulamanın ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkârımız ve tüm kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DESTEK KARARI SEVİNDİRDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın takipte olan kredilerinin yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirtti. Bu kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak talepte bulunduklarını hatırlatan Palandöken, “Mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, pandemi sonrasında işlerin eskisi gibi yürümediğini belirterek, şunları kaydetti: “Esnafın büyük çoğunluğu yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Çoğu esnafımız iş yeri kirasını ödeyemez durumdayken böyle bir dönemde bu kredilerin ödenmesi mümkün olmayacaktı. Onun için bu kredilerin ertelenmesini talep etmiştik. Şimdi en büyük beklentimiz, aynı mektupta yer alan muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanması.”