Esnafa paket servis desteği

Bu dönemde esnafa destek vermek için bir kampanya başlattıklarını ifade eden GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan, “Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdık. Aynı zamanda tüm vatandaşlara da, bu dönemde büyük zarar gören restoran esnafına destek vemeleri için paket servis sistemini kullanmaları yönünde bir çağrıda bulunuyoruz. Kampanyamızın adını ‘bi mutluluk hareketi’ koyduk” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA GEÇENLER VAR

Restoranların bu dönemde büyük ekonomik sıkıntıların içerisinde olduğunu aktaran Batuhan Gültakan, “İlk karantina döneminden sonra restoranların yüzde 15’i geri açılmadı. Ağır ekonomik kayıplar verdiler. Hepsinin vergi, personel ve işletme giderleri var. Şimdi yeni bir kısıtlama dönemine girdik. Bu dönemde paket servis uygulamalarının yaygınlaşması ile esnafın daha az hasar görmesini istiyoruz. Çoğu işletme bu dönemde küçük de olsa büyük de olsa ilk defa paket servis hizmeti vermeye başladı. Bunun artarak devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.

ÜCRET ERTESİ GÜN HESABA GEÇİYOR

Sektörde diğer uygulamalara göre oldukça düşük komisyon oranları ile çalıştıklarını aktaran Gültakan, “Bizim için esnafın nakit akışı da önemli. Yapılan işlemlerin ücretlerini fazla beklemeden ertesi gün esnafın hesabına yatırıyoruz. Bunun yanı sıra restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep edilmiyor” şeklinde konuştu.