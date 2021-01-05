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Ekonomi
Haber Giriş: 05.01.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Esnafa kira ve 1000 TL gelir kaybı desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi 8 Ocak..

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Esnafa kira ve 1000 TL gelir kaybı desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? Son başvuru tarihi 8 Ocak..
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Esnafa kira ve gelir kaybı başvurusu, Ticaret Bakanlığı'nın E-Devlet ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Gelir kaybı desteği için aylık 1000 TL, kira desteği içinse aylık 500-750 TL arası bir ücret almaya hak kazanacak olan esnaflar, bu ücretleri alabilmek için E-Devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Peki, esnaf kira desteği ve 1000 TL gelir kaybı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Esnaf için 1000 TL destek ve kira yardımı için süreç başladı. Bakanlık tarafından talep edilen bazı verilerin girilmesiyle birlikte tamamlanabilecek olan esnafa kira ve 1000 TL gelir kaybı desteği başvurusu, bakanlık tarafından şartların taşınıp taşınmadığı noktasında değerlendirildikten sonra neticelendirilecek. Peki, esnafa kira ve 1000 TL gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o bilgiler

ESNAFA KİRA VE GELİR KAYBI YARDIMI NASIL YAPILABİLECEK?

Destek başvuruları 30 Aralık tarihinden itibaren 10 gün süreyle (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

"T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

1000 TL GELİR KAYBI DESTEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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