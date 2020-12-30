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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Esnafa indirimli kredi desteği

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Esnafa indirimli kredi desteği
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Halkbank, esnaf ve sanatkâra gelecek yıl kullandıracağı yüzde 50 indirimli kredi için döviz almayacağına ilişkin taahhüt isteyecek. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre eğer kredi amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığı tespit edilirse kredi gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak. Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını amaçlayan karar 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini, çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık gibi faaliyet kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak.

100 BİN LİRA SINIR

KOSGEB girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını aşmamış girişimcilere de 100 bin liraya kadar olan kredilerde faizsiz kredi kullandırılabilecek. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Kararda sayılanlar dışında 2021’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden kredilere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârın faal olması şartı aranacak. Karara göre destekten son bir yıl içinde ticari faaliyeti veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.

TAAHHÜT VERİLECEK

Bu yıl çıkarılan karara geçen yıldan farklı olarak kredinin amacı dışında kullanımını engellemek için bazı yeni eklemeler yapıldı. Kredi tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkârlardan karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansman araçlarında, vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname istenecek. Sadece harcama yapılıncaya kadar Bankada vadeli mevduatta tutulanlar uygulamanın dışında kalacak. Kredinin amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse de gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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