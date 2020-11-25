Esnafa destek yolda

Ticaret Bakanlığı’nın önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerine pandemi nedeniyle büyük zorluk yaşayan esnafın sorunları damga vurdu. Hem muhalefet hem iktidar milletvekilleri, Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın esnafın pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi. Muhalefet, esnafa kredi dışında kiradan stopajın kaldırılması, asgari ücret kadar maaş verilmesini isterken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üçlü destek paketi mesajı verdi. Bakan Pekcan şunları söyledi:

1) KİRA, SU, GAZA HİBE

“Tamamen, bütçe ve mevzuat çerçevesine uymak zorundayız ama bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var ve gene aynı doğrultuda kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor.

2) ODA KAYIT BELGESİNE ERTELEME

Pandemi döneminde kredi talebi olan esnaf ve sanatkârın taleplerinin karşılanmasında gerekli olan oda kayıt belgesinin alınması taahhüdünü verme şartıyla üç ay sonrasına bırakılma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda, süre uzatımıyla ilgili talepler değerlendirilmek üzere Halkbank ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmektedir. Bakan Yardımcımız Halkbank Yönetim Kurulunda bu konuyu tekrar gündeme getirecekler.

3) GLOBAL FİRMALARDAN SPONSORLUK

Ayrıca, esnaflara yönelik sadece kamu kaynakları değil; biz, Bakanlık olarak yeni bir çalışma daha başlattık. İnşallah, yakın zamanda bunun duyurusunu yapacağız. Kamu kaynakları dışında, global firmalarla iletişime geçtik biz, Bakanlık olarak ve onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz, onlar üzerinde de çalışmalarımız var.”

4) DOLANDIRICILARLA KÖŞE KAPMACA

Komisyon görüşmelerinde 50 bini aşkın mağdur bırakan İstanbul Bilişim konusu da gündeme geldi. Bakan Pekcan, “18 Aralık tarihinde bu firmayı incelemeye almışız denetime ve müfettişler tarafından incelemesi tamamlanınca 4 milyon 971 bin lira idari para cezası kesmişiz, daha sonra, ‘istanbulbilişim.com’ 3 ayrı internet sitesi alıyor. Biz birine erişimi engelledikçe diğerini, yeni bir site açmış. Biz de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuşuz. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırmaya da bu firmayı bildirmişiz” dedi.

5) NAKDİ DESTEK PLANLANIYOR

Hürriyet’in sorusu üzerine TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafla ilgili çalışmanın geçen hafta Bakanlar Kurulunda ele alındığını belirterek şunları söyledi: “Bir fon oluşturulup kapalı kalan esnafa destek verilmesi planlanıyor. İkincisi Milli Eğitime bağlı okullardaki kantinler de kapalı, en azından devletin okullarında kira alınmaması, çalışanların sigortasının devam etmesi düşünülüyor. Üçüncüsü tüm esnafı kapsayacak şekilde pandemi süresince nakdi destek verilmesi üzerinde duruluyor. Helhalde bu bütçeden olacak. Kira, elektrik, su, doğal gaz ödemelerine hibe. işletmenin hacmine, işçi sayısına, tam kapalı, yarı kapalı durumuna göre destek miktarının belirlenmesi düşünülüyor. Sektörel ayrım yapılmak suretiyle elektrik, su, vergi, sigorta borçlarına destek olunacak. İstihdam durumuna göre destek miktarı artacak. Hem AB projesinden hem de yine diğer sektörlerden havuz oluşturulması düşünülüyor.”