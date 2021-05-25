‘Esnafa destek sigortası fonu kurulsun’ önerisi

Ağbaba hazırladığı esnraf raporunda özetle şu önerilerde bulundu: “Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre, Türkiye genelinde sadece Nisan ayında, sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 7 bin 75 oldu. Nisan ayında sicilden terkinini yapan esnaf sayısı 5 bin 650 olurken, meslekten terkinini yapan esnaf sayısı ise bin 425 oldu. Bu durumda 2021 yılının ilk 4 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 36 bin 112’ye yükseldi. 2021 yılının ilk 4 ayında ise esnafların en çok kepenk kapatarak iflas ettiği 5 il ise; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul toplam 3 bin 810 iflasla 2021 yılının ilk 4 ayında en çok iflasın yaşandığı il oldu. Esnaf iflaslarının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla 2 bin 389 iflasla İzmir, bin 998 esnafla Ankara, bin 776 esnafla Antalya ve bin 775 esnafla Bursa oldu.”

YEME İÇME SEKTÖRÜ

Salgının en başından itibaren kısıtlamalar karşısında en çok mağdur olan esnaf grubunun başında olan lokanta, kafe gibi yeme-içme sektöründe iflasların artmaya devam ettiğini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre; Nisan ayında bin 208’i gerçek kişi ticari işletmesi ve 957’si şirket olmak üzere toplamda 2 bin 165 işletme ve şirket iflas etti. İflasların en çok görüldüğü işyerlerinden biri de yeme içme sektörü oldu. Ocak- Nisan ayları arasında toplamda yeme içme sektöründe faaliyet gösteren bin 587 işyeri ve işletme kapanmak zorunda kaldı.



CİRO KAYBI

Esnafa en son açıklanan toplamda 4.6 milyar TL’yi bulan 3 bin ve 5 bin TL’lik hibeler ise yaklaşık 15 aydır kapalı olan esnafın gelir kaybını, biriken kira ve faturalarını karşılamaktan oldukça uzak. Verilen 5 bin TL’lik bir defaya mahsus hibe 15 aylık süreçte aylık sadece 333 TL’ye denk gelmektedir. Esnafa 3 bin veya 5 bin TL’lik hibeler yerine; Büyükşehirlerde 3 bin TL olmak üzere 3 aylık toplam 9 bin, büyükşehir olmayan belediyelerde ise 2 bin TL olmak üzere 3 aylık toplam 6 bin TL kira yardımı yapılmalı. Tam kapanma sürecinde mağdur olan esnafa aylık 4 bin TL olmak üzere 3 aylık 12 bin TL hibe desteği verilmelidir. Esnaf Destekleri Sigortası Fonu hayata geçirilmeli, esnafın kapalı olduğu dönemlerdeki ciro kaybının en az yüzde 8’i fon tarafından karşılanmalıdır.”

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