Esnafa 17 milyarlık destek

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter Bakan Pekcan’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Serter önergesinde “Berber esnafının Mart 2020’den bu yana uğradıkları zarara ilişkin Bakanlık tarafından bir çalışma yapıldı mı?” sorusunu yöneltti. Bakan Pekcan, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları aktardı:

809 BİN ESNAF BAŞVURDU

“Kamu sermayeli bankalar tarafından, ‘İşe Devam Kredi Desteği’ ile ‘Temel İhtiyaç Kredisi’ destekleri de piyasaya arz edilmiş bulunmakta. Bu kapsamda, Halkbank kaynaklarıyla esnaf ve sanatkârlarımıza ‘Esnaf Destek Paketi’ adı altında ‘İşletme Kredisi’ ve ‘Esnaf Kredi Kartı’ imkânları sunulmuştur. 25 bin TL’ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine Faiz Destekli İşletme Kredisi’nden, 30 Haziran itibariyle 809 bin 374 esnaf ve sanatkârımız başvuruda bulunmuş olup 694 bin 782 esnaf ve sanatkârımıza ise toplam 17 milyar 217 milyon TL tutarında kredi faiz indirimli kullandırılmıştır.

374 BİN ESNAF ÖTELEDİ

Kredi imkânından faydalanan esnaf ve sanatkârların 163 bin 792’ si TESKOMB’a bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kefalet hizmetinden yararlanmış olup 530 bin 990 esnaf ve sanatkârımız ise bu kefaleti haiz olmaksızın doğrudan banka tarafından kredilendirilmiştir. 30 Haziran tarihi itibariyle Kooperatiflerin kefaletiyle kullandırılan kredilerin toplam tutarı 4 milyar 62 milyon TL’ye ulaşmış, 13 milyar 155 milyon TL’lik tutar ise doğrudan bankaca kullandırılmıştır. Bununla birlikte, pandemi nedeniyle yaşanan finansman sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla Halkbank tarafından ötelenen ya da yapılandırılan kredi taksit tutarı toplam 3 milyar 523 milyon TL, bu imkânlardan yararlanan esnaf ve sanatkâr sayısı ise 374 bin 674 olmuştur. Ayrıca, Halkbank kaynaklarıyla sunulan, 25 bin TL’ye kadar limitli, üç aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli olarak kullanılabilen esnaf kredi kartından 30 Haziran itibariyle 528 bin 244 esnaf ve sanatkârımız yararlanmış olup bu kapsamda tahsis edilen kredi kartı limiti tutarı ise 10 milyar 30 milyon TL’dir.”