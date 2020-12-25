Esnaf virüs desteği için internetten başvuracak

Salgın nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere ocak, şubat ve mart aylarını kapsamak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira; diğer illerde ise aylık 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira da kira desteği verilecek.

BAŞVURULAR DA İNTERNETTEN

Destek başvuruları ve itirazlar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak. Programdan yararlanmak için bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak başvuru süresine dikkat edilecek. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.